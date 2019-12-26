تجمع المهنيين: “ما عايزين ميزانية الفصل الأكبر فيها للأجهزة الأمنية”

ودمدني: عمران الجميعابي

طالب تجمع المهنيين بأن لا تقل النسبة المخصصة للتعليم عن(10%) ضمن بنود موازنة العام ٢٠٢٠م.

وقال اسماعيل التاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين خلال مخاطبته ندوة سياسية لتجمع اساتذة ومنسوبي جامعة الجزيرة بودمدني امس “ماعايزين ميزانية يصبح الفصل الاكبر للاجهزة الامنية”، مطالبا بميزانية يصبح فيها الفصل الاكبر للتعليم والصحة والتنمية والزراعة وتوظيف الشباب، واكد أن طموحاتهم حريات حدها السماء كما كانت هناك تضحيات حدها السماء رويت بدماء شهداء الثورة على حد تعبيره

واشار التاج إلى أن الجهات التنفيذية تعكف على تفكيك دولة الارهاب الانقاذي على حد وصفه بموجب القانون، مؤكدا تمسكهم بالقصاص للشهداء وتقديم المتهمين للعدالة مهما كانت وظائفهم.

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