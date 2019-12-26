الجيش لـ(أردوغان): لا نصدر “مرتزقة” للقتال بليبيا

تونس: وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن (5) آلاف مقاتل سوداني وألفين من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا، وتساءل أردوغان خلال زيارة مفاجئة لتونس عن الصفة التي دخل بها (5) آلاف (مرتزق) من السودان، وألفان من شركة فاغنر الروسية إلى ليبيا، متسائلا “ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم؟”، في وقت قال فيه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن في تصريح لـ (السوداني) إن السودان لا يصدر مرتزقة للبلدان الأخرى وما يحكم تحركات قواته المسلحة خارج البلاد الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول.

وأضاف عامر “لا علم لنا عن ما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي”، مشيرًا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماماً بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع للأراضي الليبية، داعياً من يدعي من الفرقاء الليبيين وجود سودانيين إثبات ذلك والتأكد من هوياتهم وكيف وجدوا واتخاذ ما يلزم تجاه هذا الوجود غير الشرعي.

بالمقابل شدد أردوغان على أن القوات الأجنبية في ليبيا “لا تتمتع بأي سند قانوني، وأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر جهة غير شرعية في ليبيا”.

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