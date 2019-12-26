كلوب: لهذا يجب أن أشكر مانشستر سيتي

ترجمات – أبوظبي

اعتبر المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، أن فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تلقى مساعدة غير مباشرة من مانشستر سيتي حامل اللقب خلال المواسم الأخيرة.

وتوج سيتي بلقب الدوري خلال آخر الموسمين عندما جمع 100 نقطة و98 نقطة على الترتيب، وهو ما كان حافزا للاعبي ليفربول على بذل الجهد، حسب كلوب.

وتحدث المدرب الألماني قبل مباراة مهمة لفريقه خارج الديار أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، الخميس، في المرحلة 19 من المسابقة التي يتصدرها ليفربول برصيد 49 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر و11 نقطة عن مانشستر سيتي، علما أن بطل أوروبا لعب مباراة أقل.

وقال كلوب: “الدوري الإنجليزي الممتاز تغير في الوقت القصير الذي قضيته في إنجلترا. لا يسمح بخسارة المباريات بعد الآن إذا كنت تريد الفوز باللقب. والسبب في ذلك هو الاتساق الذي أظهره مانشستر سيتي في السنوات الثلاث الماضية. لقد رفعوا الطموح بشكل كبير”.

وتابع المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: “لكي نكون صادقين، فقد ساعدونا من خلال إجبارنا على محاولة اللحاق بهم. من الصعب بالطبع أن تكون مستعدا للفوز في مباريات كرة القدم كل 3 أيام، لكن الفوز بالدوري الممتاز يجب أن يكون أمرا صعبا”.

يشار إلى أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وخسر نقطتين فقط في تعادله أمام مانشستر يونايتد، مقابل 16 فوزا.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، علما أن الفريق حقق خلال تلك الفترة لقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 و2019.