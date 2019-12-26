جهازالمغتربين ينظم ورشةالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المهاجرة

(سونا)-نظمت إدارة المرأة المهاجرة وقضايا الأسرة بجهاز المغتربين صباح اليوم بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بالجهاز؛ ورشة عمل بعنوان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المهاجرة، تحت شعار: (يلا إيدك للوطن)، بتشريف الأستاذ عثمان حسين عثمان؛ الأمين العام لمجلس الوزراء وحضور الدكتور عبدالرحمن سيد أحمد زين العابدين؛ نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والأستاذ أحمد عثمان محمد عبدالله مدير عام الجاليات بالجهاز والدكتور عثمان حسن عثمان مدير برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين وعدد من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة .

وأكد الاستاذ عثمان حسين عثمان؛ الأمين العام لمجلس الوزراء حرصه على تقديم توصيات ومخرجات الورشة الى الجهات ذات الاختصاص لوضعها موضع التنفيذ. محييا الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة وذكرى الاستقلال، وترحم على أرواح الشهداء، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، مثمنا دور المرأة المهاجرة ومساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن سيد احمد؛ نائب الأمين العام لجهاز المغتربين؛ بدور المرأة المهاجرة والعائدة في نهضة البلاد، وتحقيق الرضاء الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مشيرا إلى جهود جهاز المغتربين واهتمامه بالمرأة المهاجرة والاستفادة من قدواتها اقتصاديا واجتماعيا.

هذا وقد ناقشت الورشة ورقة بعنوان مجهودات جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حول تمكين المرأة المهاجرة اقتصاديا واجتماعيا قدمها الأستاذ احمد عثمان مدير عام الجاليات بجهاز المغتربين، وتناولت الورقة عدة محاور أهمها مشروع قانون صندوق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المهاجرة والعائدة لسنة٢٠٢٠ ومشروع شركة المرأة المهاجرة القابضة الاستثمارية؛ والوقوف على قضايا ومشاكل المرأة المهاجرة الأسرية والاجتماعية ومشروع المرشد الوطني لقضايا المرأة المهاجرة وأسرتها.

وأوصت الورشة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير القوانين واللوائح التي تساند المرأة المهاجرة وإجازة قانون صندوق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والإسراع في تنفيذ المرشد الوطني وتوقيع اتفاقية بين الجهاز ووزارة العمل لإدماج المرأة العائدة وأسرتها.

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