عضو مجلس السيادة عائشة موسى تتعهد برعاية المكفوفين وصون حقوقهم

(سونا) تعهدت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الإنتقالي برعاية المكفوفين والعمل على تلبية احتياجاتهم باعتبارها من واجبات الدولة.

وحيت الأستاذة عائشة لدى مخاطبتها ظهر اليوم بحي المغتربين ببحري احتفالات منظمة عيون الخيرية للمكفوفين، بعيدها العاشر وتكريم الأمهات المكفوفات، والابطال المكفوفين الذي شاركوا في الثورة، حيت الأمهات ودورهن المتعاظم في بناء الأسرة وتحدي الاعاقة البصرية، كما حيت الثوار المكفوفين الذي جسدوا انموذجا يحتذى في الوطنية الحقة.

وترحمت عضو مجلس السيادة عائشة موسى علي ارواح شهداء ثورة ديسمبر الذين روت دماؤهم الطاهرة أرض الوطن لتصنع ثورة مجيدة أصبحت مضربا للامثال بسلميتها.

وأشارت الى أن هذه الثورة هي بداية النهاية لمعاناة هذا الوطن العظيم. وقالت الاستاذة عائشة ان المكفوفين شريحة مؤثرة ومهمة من شرائح المجتمع ولها دورها المتعاظم في البناء والتنمية.

من جانبها اشادت الأستاذة وجدان الطاهر الرئيس الفخري لمنظمة عيون الخيرية، بالروح الطيبة التي تتمتع بها هذه الشريحة المهمة وحرصها على أحداث تغيير يصب في مصلحة الوطن والمواطن، متحدية الإعاقة واعتبارها دافعا وليست عائقا.