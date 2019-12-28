جهاز المخابرات العامة: لا علاقة للجهاز بالفديو المتداول ونتعرض لحملة تشويه

(سونا) أصدر الناطق الرسمي بإسم جهاز المخابرات العامة اليوم تعميم صحفي نفي فيه أن يكون الشخص الذي يدعي الانتماء للجهاز في شريط فديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي له علاقة بالجهاز أو كان من منسوبيه في يوم من الايام .

وأوضح جهاز المخابارت العامة أنه يتعرض لحملة تشويه مستمرة خدمة لأجندة ضارة بالوطن ومصالحه وأمنه وإستقراره من بعض الجهات.

وفيما يلي تورد سونا نص التعميم :

جهاز المخابرات العامة

تعميم صحفي

يجري تداول مقاطع فديو وإستضافة تلفزيونية لأحد الناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي وهو يدعي إنتسابه للجهاز ويقدم على خلفية هذا الإدعاء معلومات مضللة وغير واقعية ولا تمت للحقيقة بأي صلة .

ظل الجهاز يتعرض لحملة تشويه مستمرة خدمة لأجندة ضارة بالوطن ومصالحه وأمنه واستقراره ولكنها والحمد لله بدأت تنحسر بفضل جهود مقدرة شاركت فيها قطاعات مختلفة تتمتع بوعي وحس وطني عال كما أن سعي عامة الناس لمعرفة الحقيقة وعدم التسليم بكل ما يبث و ينشر ساهم هو الأخر في تعرية مثل هذه الأنشطة الهدامة .

يؤكد الجهاز أنه لم يكن لهذا الشخص أي علاقة بالجهاز ولم يكن عضوا فيه.

وهو لاينطق حتي إسم الجهاز صحيحا ناهيك عن الإدارات والأسماء التي أشار إليها أو عجز عن ذكرها كما هي في هيكل الجهاز .

يتوجه الجهاز بكامل تقديره لوسائل الإعلام و للشرفاء من أبناء الوطن وبناته الذين مارسوا النقد والتصدي لهذه المقاطع بكل موضوعية ومنطق .

سيتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا النشر وذلك حفاظا على حق المواطن في حصوله على الحقائق كما هي .

الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة – 28 ديسمبر 2019 م