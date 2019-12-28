حمدوك يشرف احتفال البعث بذكرى ثورة ديسمبر

(سونا) – شرف دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء احتفالات حزب البعث العربي الاشتراكي بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر بمركز أم درمان الثقافي تحت شعار (وانتصرنا يا بلادي بالدماء بجراحات الضحايا بالفداء) بحضور قيادات الحزب وممثلين لاسر الشهداء ولجان المقاومة .

وأكد الاستاذ علي حمدان عضو قيادة حزب البعث قطر السودان أن الوثيقة الدستورية هي أهم منجزات ثورة ديسمبر مبينا أن مكونات قوى الحرية والتغيير من واجبها الاصطفاف الى جانب الحكومة الانتقالية ودعمها باعتبارها نتاج للوثيقة الدستورية .

وأضاف إن ثورة ديسمبر أزاحت نظام حكم دكتاتوري وقطعت الطريق على كل الطامعين والمتسلطين داعيا كل المكونات التي شاركت في الثورة الى العمل من أجل البناء والتنمية .

وانتقد علي حمدان سياسات صندوق النقد الدولي مبينا أن رؤية حزب البعث في الجانب الاقتصادي تقوم على أن تنفيذ هذه السياسات في البلاد ستعيد انتاج الأزمة وأن هذا السلوك هو نفس السلوك الذي كان يمارسه النظام البائد .

وطالبت الاستاذة ليلي يحي ممثلة اسر الشهداء بالقصاص لشهداء الـ28 من رمضان مبينة أن قادة حراك 28 رمضان هم أول من سعى الى تصحيح المسار وواجهوا الموت بصلابة مشيرة الى أنهم كانوا من خيرة ضباط القوات المسلحة .

وقالت أن انتفاضة عام 2013م كانت امتداد لمقاومة الشعب للأنظمة المتسلطة وأن ثورة ديسمبر 2018م نجحت في اكمال النضال ووضع حد لنظام دكتاتوري .

وقال ممثل لجان المقاومة بمنطقة العباسية والموردة أمجد خالد أن لجان المقاومة تتطلع الى أن يكون السودان في مقدمة الامم وأن يكون متطورا ومتقدما مشيرا الى العلاقة التي تربطهم بالحكومة هي علاقة تعاون من أجل البناء .

ودعا الى تكثيف الجهود وانجاز برامج الثورة واكمال مطلوباتها وحل مشاكل البلاد وتحقيق السلام مشيرا الى أن لجان المقاومة ستقف ضد كل من يسعى لتفرقة بين السودانيين .