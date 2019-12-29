البندول أحمد فتح الله يزور ويدعم أطفال القيادة

الخرطوم: كوكتيل

وسط ترحيب كبير وجده من الاطفال والقائمين على امر الدار سجل نجم الغناء الشاب الفنان أحمد فتح الله الشهير بالبندول زيارة لدار اطفال القيادة التي اقامتها منظمة نحن لهم بحي الازهري بالخرطوم، وتباري الاطفال في تقديم فواصل من ابداعاتهم الخاصة في الرسم والرقص والغناء بأنشودات الثورة التي وجدت تجاوبا واعجابا كبيرا من الحضور، ووقف البندول أحمد فتح الله على اوضاع الاطفال في الدار بعد أن قدم له القائمون على امر المنظمة شرحا وافيا لكل تفاصيلها بقيادة مديرتها الاستاذة الاء أحمد، وشكرهم البندول بالانابة عن الثوار على جهدهم الكبير والمبذول والمقدر المقدم للاطفال برعايتهم وتعليمهم ووعد بدعم مالي ثابت لهم يوميا عبر مبلغ رمزي للمساهمة في توفير اعاشتهم بجانب مساهمة ثابتة شهرية في دفع قيمة ايجار الدار وقدم لهم مبلغا من المال، وشكر شباب منظمة نحن لهم الفنان أحمد فتح الله البندول على روحه الطيبة وروح المبادرة التي تحلى بها عبر هذه الزيارة التي تعد اول زيارة لفنان لاطفال القيادة في دارهم.

من جانبه اكد الصحفي الاستاذ عبد الرحمن جبر الذي صاحب البندول في هذه الزيارة أن أحمد فتح الله فنان بمعنى الكلمة تجسدت فيه روح الرسالة الاجتماعية للفنان وهو يقدم ويساهم في واجبه تجاه مجتمعه بمثل هذه المبادرات الانسانية الكريمة التي تجد اصداء واسعة وتعكس مدى الافق العالي الذي يتمتع به ويتفوق بذلك على الفنانين الكبار والقدرو في هذا المجال بمثل تلك المساهمات الانسانية، واشار جبر إلى أن البندول بذلك يسلك طريق امبراطور الغناء السوداني نجم النجوم الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمثل هذه الاعمال الانسانية.

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