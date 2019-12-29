بعد تنظيمها لأول عرض أزياء في السودان: يسرا الصادق: المرأة السودانية ستكتسح العالم بـ(أناقتها).!

الخرطوم: كوكتيل

نظمت مصممة الأزياء يسرا الصادق عرضا للأزياء في الخرطوم للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل من العام الحالي، ولقي العرض رواجا كبيرا بين الأوساط الفنية والإعلامية كما شهد حضورا جماهيريا كبيرا من الإعلاميات مثل شهد المهندس والإعلامية آلاء المبارك.

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وتقول الصادق إنها عادت لبلدها لنشر قيم التسامح والسلام عبر تصاميمها المستوحاة من الثقافة السودانية، وهذا هو العرض الأول الذي يُسمح فيه لوسائل الإعلام وللجمهور بحضور وتصوير العرض الذي أقيم في أحد أحياء العاصمة.

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وتقول يسرا إن الفن هو لغة العصر ولغة الشباب، وذلك لم يظهر جلياً إلا بعد زوال حكم الإنقاذ في البلاد، وأوضحت بأنها كشابة سودانية تملك طموحا كبيرا في المستقبل في أن تصبح من رواد المجال، موضحة بأنها تسعى مستقبلاً لصنع علامة تجارية خاصة بها.

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وقالت يسرا: ” لكي نعرّف الكثير من البلدان بتاريخ وثقافة بلدنا، علينا أن نقوم بتطوير المجال بشكل أكبر، لا سيما وأننا أصبحنا أكثر انفتاحاً على العالم بعد زوال النظام البائد”، وزادت بالقول:” أعتقد أنني أدخلت نوعاً جديداً من الأزياء في السودان، وأنا متأكدة بأن المرأة السودانية سوف تكتسح العالم بأكمله، لأننا أقوياء ونملك أفكارا إيجابية كثيرة، لم نكن نملك الجراءة الكافية لنتحدث عنها ونطلع العالم عليها “.

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وعبر العديد من المهتمين بمجال التصميم بأن عرض الأزياء في السودان للمرة الأولى بعد زوال النظام البائد يعتبر حدثا مهما، بجانب أنه يكسر القيود التي كانت تكبل المرأة السودانية، يُذكر أن يسرا تعرف بأنها من رائدات صيحة الأزياء المحتشمة في القارة الأوروبية، ودافعها هو تغيير الفكرة السلبية عن تلك الأزياء.