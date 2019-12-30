منشور مالي لضوابط إنهاء العام المالي ٢٠١٩م

(سونا)-أعلنت الأستاذة نوال بشير بانقا المدير العام لديوان الحسابات بالولاية قيام ٣٦ لجنة من المختصين من ديوان الحسابات وإدارات الشراء والتعاقد والأصول والتمويل والمراجعة الداخلية بالطواف على الوحدات المالية والحسابية بالأمانة العامة لحكومة الولاية والوزارات والمجالس العليا والمحليات والهيئات لإكمال إجراءات جرد الأصول والمخازن والتأكد من إيقاف الصرف على شراء السلع والخدمات بنهاية اليوم الاثنين.

وأشارت في تصريح لـ(سونا) إلى ضرورة استمرار الصرف على الأجور والمرتبات ومشاريع التنمية والنظافة ودور الرعاية الإيوائية واسترداد الأمانات حتى نهاية يوم غد الثلاثاء، مؤكدة أن المنشور وجه جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد بتوريد الأرصدة في الحساب المركزي.