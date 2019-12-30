قرار بإيقاف منصة بث الأندلس للإنتاج الإعلامي

(سونا) أصدر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح القرار رقم (7) لسنة 2019م، والقاضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من قبل السلطات السودانية.

وتأسس القرار علي حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والتحكم الكامل في عمل منصات البث الإذاعي والتلفزيوني وتجميعها تحت إدارة الهيئة.

وإستناداً علي الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والتي نصت على أن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن إتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري للهيئة داخل السودان، كما لا يمكن القيام بأي عملية شراكة من إنشاء وإدارة منصات البث مع أي جهة بخلاف الهيئة، وبموجب قرار رئيس الوزراء الإنتقالي رقم (70) لسنة 2019، الخاص بالجهاز التنفيذي الإنتقالي (أهدافه، إختصاصاته، سلطاته ووحداته).

وقد رخصت الهيئة لقناة طيبة الفضائية بالبث من السودان، لكن السماح بامتلاك منصة وبث قنوات أخرى من خلالها، فيه مخالفة صريحة للقانون السوداني.

وإستند القرار إلي خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الأندلس والذي توصلت فيه إلي أن تقوم شركة الأندلس، بالتنازل عن ملكية أجهزة المنصة لصالح الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني وبشكل رسمي مع التعويض، وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلي هيئة البث.

وخير القرار شركة الأندلس بالخيار الأول أو إعادة تصدير المنصة لخارج السودان.