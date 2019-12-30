الاحتفال بيوم الغذاء العالمي بوزارة الصحة

“سونا” أقامت الإدارة العامة للطب العلاجي قسم التغذية العلاجية اليوم بقاعه المرحوم د. عبد الرحمن العشا احتفالا بيوم الغذاء العالمي والذي جاء تحت شعار (أفعالنا هي مستقبلنا نحو نظم غذائية صحية). وابتدرت فيه الحديث د. سارة الياس ممثلة مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وضحت فيه اهتمام العالم بيوم الغذاء العالمي والذي يحتفل به سنويا.

.وأشارت سارة إلى أن هناك بعض الدول نالت جوائز في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن مكافحة الجوع من اهداف ألفية التنمية المستدامة وتسليط الضوء على الجياع وتوجيه الرأي العام العالمي نحو البلدان الفقيرة..

في وقت أكدت فيه ساره أن قسم التغذية العلاجية بالوزارة وضع لبنات ومؤشرات واضحة للعمل بها وفيما يتعلق بدليل التغذية الذي بذلت فيه الإدارة جهدا واضحا يتماشى مع معيار الاعتماد للهيئة السودانية للمواصفات،مشيرة الى انه إذا وجد النور سوف يعمل على أحداث نقله نوعية لذلك القسم

وأكدت ساره على أن التدريب مع المتابعة اللصيقه لكل الكوادر والإشراف عليها يعمل على تطوير الأشخاص ومن ثم الإدارات

وأقرت بأن المحافظة على التفوق يعتبر من أصعب المراحل.

وطالبت د. خديجة عثمان مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الأخصائيين عند مرورهم بالمرضى استصحاب أخصائي التغذية العلاجية لدرايته بالبروتكولات والسياسات العلاجية .

وأكدت سعي الادارة إلى ربط جميع المستشفيات ربطا شبكيا..

وأكدت على دعمها لجميع التوصيات التي يخرج بها الاجتماع.

أيضا تحدثت الاستاذة علوية أحمد بشير عبادي استشارية التغذية العلاجية على قيام تلك الإدارة الوليدة في عام 2013م بعدد اربعة كوادر وقامت تلك الإدارة من لا شيء

وقالت سوسن علي حسين مدير إدارة التغذية العلاجية بالوزارة أن قسم التغذية ينقسم إلى قسمين فني وخدمي الشق الخدمي يختص بالوجبات الغذائية للمرضى والكوادر والشق الفني متابعة المريض داخل المؤسسات الصحية والعيادات الخارجية موضحة أن التوافق الإداري داخل المستشفيات مع إدارات التغذية يعمل على دفع عجله العمل وتطويره