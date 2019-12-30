وزير البني التحتية يلتقي وزيرة النقل الإثيوبية

(سونا)- بحث المهندس هاشم طاهر شيخ طه وزير ىالبنى التحتية والنقل مع السيدة دقماويت موقس وزيرة النقل بجمهورية اثيوبيا الفدرالية سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها.

وتطرق اللقاء الذى تم بمكتبه بالخرطوم اليوم الى امكانية استخدام ميناء بورتسودان في تصدير واستيراد المنتجات الاثيوبية عبر ممر بورتسودان الرابط بين اثيوبيا والسودان.

وابدت الوزيرة رغبة بلادها في استيراد اطنان من السماد عبر ميناء بورتسودان كمرحلة اولى وذلك لاهمية موقع الميناء باعتباره من اهم المنافذ لقارة افريقيا على العالم خاصة أن معظم مناطق الانتاج في اثيوبيا متاخمة للسودان.

كما تطرق اللقاء الى اتفاقية وسائط النقل المتعددة التي تم تسليم السودان مسودة منها لابداء الملاحظات عليها للوصول لصيغة مشتركة توطئة للتوقيع النهائي عليها.

و قدمت الوزيره اقتراحا بأن تكون كافة اجراءات معاملات الاستيراد والتصدير ببورتسودان على أن تكون هنالك نقطة اتصال تتولى تكملة الاجراءات الاثيوبية بالسودان

واشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الاهتمام بالمشاكل التي ذكرتها الوزيرة فيما يخص القيمة المضافة وبعض الاجراءات على الطرق القومية وان وزارته ستسعى لتذليل كافة العقبات.