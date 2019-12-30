وكيل قطاع المعادن يلتقى السفير الكندي

(سونا)-التقي المهندس سليمان عبد الرحمن وكيل قطاع المعادن المكلف مدير عام هيئة الابحاث الجيولوجية بمكتبة بسفير كندا بالخرطوم ، وأكد السفير استعداد الجانب الكندي لفتح صفحة جديدة فاعلة في مجالات التعاون مع السودان سيما المعادن ودعوة الشركات الكندية للعمل في التعدين بالسودان.

ودعا السودان الى المشاركة في منتدي تورنتو الدولي من أجل طرح امكانيات السودان مؤكدا علي إهتمام كندا بالمساعدة في كافة مجالات التعدين والتدريب وتبادل الخبرات وتاهيل شاغلي هذا القطاع .

واشاد المهندس سليمان بدور الشركات الكندية خاصة شركة اوركا للتعدين باعتبارها كبري الشركات الكندية العاملة في مجال المعادن ويمكن ان يشكل ماتقوم به حافزا للشركات الاخري.