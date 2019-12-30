الناطق الرسمي:سونا الام الرؤوم للإعلام

(سونا)- في إطار الزيارات التى يقوم بها للاجهزة الإعلامية قام الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن اليوم بزيارة لوكالة السودان للأنباء يرافقه مدير المكتب الاعلامي لمكتبه الرائد يوسف قرشي محمد.

و عقد في مستهل الزيارة لقاءا مع مديرى الادارات بالوكالة بحضور السيد المدير العام لوكالة السودان للانباء الاستاذ عبدالله جاد الله الذى رحب بالزيارة مبينا انها تصب في اتجاه تطوير التعاون بين الجانبين مبينا ان السودان يعول كثيرا علي القوات المسلحة في تماسكه ووحدته مشيرا الى انحيازها لخيار الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة و تامينه لها مترحما علي ارواح الشهداء.

و قدم جاد الله تنويرا للسيد الناطق الرسمي عن طبيعة العمل بالوكالة و المعوقات التى تعترض سير العمل مشيرا الى ان الوكالة بدات في تطوير انشطتها بادخال خدمات جديدة من بينها الخدمة الاخبارية المصورة بالاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى تطوير علاقاتها الخارجية و تطوير الشبكة المحلية و ربط الولايات بالمركز.

كما اشاد الناطق الرسمي بالتطور الذي يشهده الاداء بالوكالة مؤكدا استعدادهم للتعاون معها في مجالات التدريب و تاهيل الكوادر في المجال الاعلامي مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود و اضاف”سونا صرح عظيم تستحق منا كل الدعم للمحافظة عليها”

وقام بطواف علي اقسام الوكالة المختلفة و اشاد بالدور التاريخي و الحيوي الذي تقوم به وكالة السودان للانباء و قال انها مؤسسة وطنية ومنبر حقيقي يمثل السودان و هي الام الرؤوم للإعلام وتستحق الدعم حتى تقوم بذلك الدور مؤكدا علي اهمية الحوار و التعاون و التنسيق مع الإعلام مضيفا “ابوابنا مفتوحة للإعلام”.