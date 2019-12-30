اللجنة العليا لجمع السلاح تؤكد جديتها في التعامل مع جمع السلاح والعربات غير المقننة

(سونا) امنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة في اجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات، امنت على خطورة وجود السلاح في ايدي المواطنين لما يسببه من تهديد لأمن البلاد.

ووجه الإجتماع بالاستمرار في جمع السلاح من المواطنين وتكون حيازته في ايدي القوات النظامية فقط.

كما امن الإجتماع الذي عقد على مدار يومين على ضرورة معاملة العربات ذات الدفع الرباعي كسلاح، ومنع استخدامها بواسطة المواطنين وحصر شرائها على الدولة وتوزيعها للقوات النظامية.

وأكد مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة اللواء الركن دكتور م عبدالهادي عبدالله عثمان في تصريح صحفي عقب الإجتماع أن الإجتماع اتخذ عددا من القرارات فيما يختص بالعربات غير المقننة واعتمد القرار بشأنها في الإجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء بمدينة نيالا في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وهو حصرها في كل ولايات البلاد، وعلى مصادرة أي عربة تدخل البلاد بعد هذا التاريخ .

وأشار مقرراللجنة إلي أن العربات التي تم حصرها سيتخذ قرار بشأنها في الفترة المقبلة، وأوضح أن اللجنة العليا ستقوم بالطواف على الولايات في الفترة القادمة وان اللجان الفنية الموجوده في الولايات ستبدأ منذ اليوم حملات كبيرة لجمع السلاح ونزع كل الأسلحة من ايدي المواطنين.