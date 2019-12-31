مطارات دبي تستقبل 1.7 مليون مسافر بأول أسبوع في 2020

سكاي نيوز عربية – أبوظبي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الثلاثاء، استعدادها للتعامل مع أكثر من 1.7 مليون مسافر، سيستخدمون مطار دبي الدولي في الوصول والمغادرة بين 1 و6 يناير، خلال العام الجديد.

وأوصت مطارات دبي، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، المسافرين خلال هذه الفترة، باتباع الإرشادات والنصائح من أجل سفر أكثر راحة وسلاسة.

وتحث التوجيهات، المغادرين عبر مطار دبي الدولي، إلى تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل القدوم إلى المطار، وأن يكون الوصول قبل 3-4 ساعات من موعد المغادرة تحسبا لازدحام الطرق حول المطار.

فضلا عن ذلك، دعتهم لاستخدام ميزة إنجاز إجراءات السفر المبكر، قبل 24 ساعة من موعد الرحلة في المبنى 3 على جميع رحلات طيران الإمارات.

وفازت مطارات دبي في يوليو الماضي بجائزة أفضل مؤسسة في العالم في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2018.