راشد نبأ أفضل إعلامي في العام 2019م

الخرطوم: مواقع

فاز الإعلامي الشاب راشد نبأ شيخ الدين البشيري بلقب أفضل إعلامي في العام م بعد أن سجل أعلى نسبة تصويت في استفتاء نظمته منصة واكب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول الإعلاميين الأبرز حضورا في عام ٢٠١٩م تلاه حازم حلمي، وأكد راشد نبأ في تصريحات لموقع (خرطوم ستار) سعادته بالحفاوة والتكريم والدعم من الجميع وقدم شكره لكل من وقف إلى جانبه في مسيرته الإعلامية ومن أعطاه الثقة ومنحه صوته في التصويت وقال ( نحن لم نصل بعد ولانزال في أول المسير)، مبيناً انه يشعر بالفخر بانه قد قدم ما يرضي الناس ويدخل قلوبهم وخص بالذكر والشكر كل الفنيين والمعدين وقارئي النصوص والمخرجين وفريق السوشيل ميديا وعمال البلاتوه وفنيي الإضاءة.

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