وحدة تنفيذ السدود تستغني عن 58 عاملا

(سونا)-أصدر المدير العام المكلف بوحدة تنفيذ السدود السر محمد آدم، اليوم الخميس، ثلاث قرارات بإنهاء خدمة 58 من العاملين بادارات حصاد المياه والدراسات ونظم المعلومات والتخطيط والمشروعات والبيئة.

واستندت القرارات على تقرير لجنة إعادة هيكلة الوحدة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس ، كما استند على احكام المادة (84) من لائحة شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة (85) من نفس المادة ملحق الفصل الخامس.

وشمل القرار الاستغناء عن 10 عاملين بالإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات و32 عاملا بالإدارة العامة للتخطيط والمشروعات والبيئة إضافة إلى 16 عاملا بالإدارة العامة لحصاد المياه.

ووجه مدير الوحدة المكلف بتسوية مستحقات المفصولين استناداً لأحكام المادة (81/1، 2، 3) و المادة (81/ب/ج)،وتنفيذ القرار من قبل جهات الاختصاص كلٍ حسب مجاله.