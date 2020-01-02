التعايشى: نرغب في الوصول إلى سلام موضوعي

( موفد سونا) -كشف عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد الحسن التعايشى؛ أنه لم تصلهم مبادرة مكتوبة من عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، تتعلق بالتفاوض في الخرطوم.

وأكد أن موقف الحكومة الانتقالية الثابت والمعلن هو التفاوض من أجل الوصول إلى سلام دائم مع كافة الأطراف وفي أي مكان. غير أنه رأى أن المنبر الموحد سيجنب البلاد تكرار التجارب الفاشلة والسلام المجزء على غرار ما كان ينتهجه النظام السابق، مبينا أن المنبر مفتوح للاتفاق على القضايا ومن ثم الاتفاق على الآليات، منوها الى أنهم ليس لديهم فيتو على أي موضوع يطرح في السلام، وأن إعلان جوبا أكد أن عبد الواحد طرف أساسي في عملية السلام.

وشدد أن الحكومة ترغب في الوصول إلى سلام شامل وموضوعي غير (مكلفت)، حسب قوله.

وقال إن السلام الذي يجري في جوبا – رغم تعدد مساراته – سيصل إلى اتفاق واحد ببرتكولات مختلفة تخاطب كافة القضايا بمناطق الحرب، مؤكدا وجود فرصة للآن لتحقيق ذلك.

وحول موضوع العلمانية الذي طرحته الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، قطع بعدم وجود خلاف جوهري بشأن طرح علمانية الدولة من جانب الحلو؛ لجهة أنهم بالمقابل لا يطرحون دولة دينية، ومتقدمين في التفاوض للوصول إلى دولة مواطنة يصون التشريع فيها الحقوق. واعتبر أن القضية محل نقاش مع مجموعة الحلو للاطمئنان على عدم استقلال الدين في الدولة، وقال نحن نقف في مسافة واحدة من الإثنيات والعرقيات بما يمكن من الوصول إلى سلام مستدام. فضلا عن ضمان عدم تأثيرها على حقوق الإثنيات الأخرى حال تطبيقها.

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