التاج: إدانة قتلة أحمد خير حدث تاريخي

(سونا)-اكد مولانا اسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين أن الركن الثالث من شعارات الثورة ومطالبها وهو العدالة قد تحقق بالحكم على قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير واصفا الحدث بالتاريخى ، وقال ان ذلك يعد لبنة جديدة نحو العدالة مضيفا “اننا لن نتوقف حتى يتم القصاص واخذ حقوق كل الشهداء” .

وحيا التاج لدى مخاطبته الاحتفال الذى نظمه الائتلاف السودانى للتعليم للجميع بالتعاون مع مدارس الخرطوم الاعدادية العالمية والمنظمة العالمية لرعاية الاسرة والطفل بمناسبة ذكرى الاستقلال ومرور عام على ثورة ديسمبر واليوم العالمى لحقوق الانسان وذوى الاعاقة حيا المعلمين لدورهم الوطنى والطليعي على مر العهود وقال اننا قطعنا اولى خطواتنا وانجازاتنا نحو السودان الجديد الذي يكرس لقيم الحرية والمساواة ويكفل حقوق جميع ابنائه نساء واطفالا وذوي الاعاقة .

واوضح الاستاذ ناجي منصور الشافعي الامين العام للائتلاف السوداني للتعليم وامين الاعلام بالحملة العربية للتعليم للجميع (لسونا) أن اهم المبادئ التي يعمل الائتلاف في اكثر من 120 دولة على ارسائها هي حق اي طفل في ان يتعلم في اي مكان وظرف وان الرسائل التى يحرص الائتلاف على توجيها لكل دولة هي توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن استمرار العملية التعليمية لكل طفل ، وقال إن الائتلاف يعمل مع الشركاء سواء الرسميين أم منظمات المجتمع المدنى على تحقيق ذلك في المرحلة المقبلة ، وقال ان هنالك عددا من الاتفاقيات والشراكات التي ابرمها الائتلاف والتي ستسهم في تطوير العملية التعليمية.

واعربت الاستاذة اميرة بابكر والدة الشهيد محمد هاشم مطر “احد تلاميذ مدارس الخرطوم الاعدادية العالمية في مراحله الاولى” عن تقديرها لدعوتها والمشاركة في احتفالات اعياد الثورة والاستقلال، مؤكدة اهمية الدور التربوى للمدرسة في غرس الروح الوطنية منذ الصغر فى الطلاب وقالت ان جميع الشهداء قدموا ارواحهم فداء من اجل وطن جديد تتحقق فيه كل القيم النبيلة التى نحلم بها .

جدير بالذكر ان الاحتفال حضره عدد من المسئولين والمهتمين بالتعليم بجانب اولياء امور الطلاب والجهات المشاركة بمسرح مدارس الخرطوم الاعدادية العالمية (كبس) اشتمل على كلمات من الخبراء والمختصين اكدوا فيه ضرورة إحداث نقلة جديدة في طرق ومناهج ووسائل التعليم وضرورة المحافظة علي جذوة الثورة وغرس القيم التى تنادى بها ، كما اشتمل على اناشيد وطنية ومعارض وفلكلور وتراث و شعر و عروض مسرحية كان ابرزها المسرحية التي جسدت ساحة الاعتصام وليلة فضه بمشاركة الفنان أحمد امين والتى لاقت تجاوبا كبيرا من الطلاب ..