قرار بتشكيل لجنة لدراسة وضع المكتبة الوطنية

(سونا)-اصدر الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الاستاذ قرارا بتكشيل لجنة لدراسة وضع المكتبة الوطنية في السودان من الاتية اسماءهم د. عبدالباقي يونس رئيسا والاستاذة فاطمة خليل محمد عضوا ومقررا بروفسير منتصر الطيب عضوا د.غادة فاروق كدودة عضوا الاستاذ محمد يس شوقي عضوا د.محاسن بلة النور عضوا الاستاذ وهبي عبدالفتاح عضوا الاستاذ بشير محمد احمد علي عضوا الاستاذ حيدر ادم عبدالله احمد أبوالقيد عضوا الاستاذة خنساء محمود ونيلا فدف عضوا الاستاذ بابكر محمد عيسي عضوا الاستاذة عائشة عمر جيلاني عضوا .

ونص القرار علي دراسة وضع المكتبة الوطنية في السودان واقتراح سبل تطويرها ويشمل ذلك مشروع لقانون المكتبة الوطنية الهياكل الادارية المقترحة دور وزارة الثقافة والاعلام والجماعات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وعلاقها بالمكتبة الوطنية :