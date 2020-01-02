الوساطة:دراسةلقيام ورشة في شاد لاشراك اللاجئين

(موفد سونا) -كشف عضو وفد الوساطة ضيو مطوك، ان أطراف التفاوض تعكف على دراسة لقيام ورشة عمل في تشاد بالتعاون والتنسيق مع الحكومتين السودانية والتشادية بغرض إشراك اللاجئين في دول جوار تشاد في التفاوض بعد اختيار ممثليهم. واشار في الجلسة الحوارية بفندق كراون بجوبا مساء اليوم ان بعض الوفود توجهت الي دارفور للترتيب لعقد مؤتمر النازحين بالفاشر.

واعرب عن ثقة بلاده في قدرة كافة الاطراف السودانية علي التوصل الي اتفاق شامل.

وأوضح أن جوبا تلقت تفويضا للتوسط بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بدعم من الإيقاد ومجلس الأمن الدولي ممثلا في اليوناميد فضلا عن دعم المبعوثين الاقليميين والدوليين وانضمام تشاد رسميا للوساطة.

وعلق على دعوة عبد الواحد محمد نور حول التفاوض بالخرطوم قائلا ليس لدينا حساسية من التفاوض في الخرطوم، واضاف، مهتمون بالسلام وإيقاف الحرب وقال إذا هناك طرف يريد الحوار والتفاوض مع الحكومة بالخرطوم نحن سندعمه.

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