الشرطة تنفي إقالة مدير عام قوات الشرطة

(سونا)- نفى المكتب الصحفي للشرطة الأنباء التى راجت فى وسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة من منصبه.

وأوضح اللواء د. حسن حامد أحمد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الشرطة – فى تصريح لـ(سونا) – أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وتجيء فى سياق يهدف لتقويض الأمن وإحداث بلبلة وسط قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، داعيا إلى التوثق من الجهات المختصة حيال هذه الأنباء.

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