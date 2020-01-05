ريال مدريد يقترب من أولى صفقات الشتاء.. “جوهرة برازيلية”

ترجمات – أبوظبي

أكد نائب رئيس نادي فلامنغو البرازيلي، ماركوس براز، أنه ينتظر في الساعات القليلة المقبلة عرضا رسميا من نادي ريال مدريد الإسباني للتوقيع مع البرازيلي الشاب رينير جيسوس.

وأجرى براز مقابلة مع صحيفة برازيلية تحدث خلالها عن اقتراب رحيل لاعبه الشاب، وحينما سُئل عن موقف جيسوس من الانضمام إلى “المرينغي” أجاب: “يجب أن يصل عرضا أولا”.

ووفقا لموقع “غول” العالمي، فإن إداريين من نادي فلامنغو اجتمعوا، الجمعة، مع ممثلي اللاعب الشاب بما فيهم والده وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن مستقبله، ووفقا للبيانات الصادرة في هذا الشأن فإن مدير فلامنغو، برونو سبيندل، ووكيل اللاعبين جوليانو بيرتولوتشي حضرا اجتماع الجمعة.

وحسبما أشار موقع “يونيفرسو أون لاين” البرازيلي، فإن فلامنغو وافق على تقاضي ما نسبته 80 بالمئة من قيمة الشرط الجزائي للاعب، والتي تبلغ 35 مليون يورو، في حين سيتم تقاسم نسبة الـ 20 بالمئة بين وكيل أعماله وأسرة اللاعب الشاب (18 عاما).

وشارك جيسوس، والذي يقارن بلاعب ريال مدريد السابق ريكاردو كاكا للتشابه الكروي بينهما، السبت، في ثاني حصة تدريبية له مع منتخب البرازيل تحت 23 عاما للاستعداد لبطولة أميركا الجنوبية لما قبل الأولمبياد التي ستقام في كولومبيا.

وفي حالة انضمام جيسوس إلى ريال مدريد، وهو الأقرب، فإنه سيجتمع من جديد مع زميليه السابقين ومواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس.

يذكر أن إدارة نادي فلامنغو رفضت مشاركة اللاعب في مونديال العالم تحت 17 عاما، الذي توج به منتخب البرازيل لمشاركته مع الفريق الأول الذي فاز ببطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.