السوبر السعودي.. النصر يحرز لقبه الأول على حساب التعاون

وكالات – أبوظبي

توج النصر بطل الدوري بلقب النسخة السادسة من الكأس السوبر السعودية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على التعاون حامل لقب كأس الملك بركلات الترجيح 5-4، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد تعادلهما 1-1.

وأمام نحو 40 ألف متفرج في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (“الجوهرة المشعة”)، تقدم التعاون بهدف سجله الكاميروني ليندر تاوامبا (18) وعادل النصر عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله (58)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للنصر.

وكاد النصر يقص شريط الأهداف في وقت مبكر لولا تألق الحارس البرازيلي كاسيو، الذي تصدى لكرة حمدالله الانفرادية قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (3).

وتهيأت فرصة للتعاون لأخذ الأسبقية، ولكن المدافع عبدالله مادو تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة للركنية (14).

وخلافا لمجريات اللعب نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما ارتقى تاوامبا لكرة وصلته من الركنية ولعبها برأسه قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الأسترالي براد جونز (18).

وبعد الهدف واصل النصر سيطرته الميدانية، ولكن دون خطورة حتى الدقيقة قبل الأخيرة التي وجد نفسه في مواجهة المرمى، ولكنه فشل في استثمار الفرصة لينقض الحارس على الكرة ويلغي خطورتها (44).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاع حمدالله هدفاً عندما واجه المرمى قبل أن يفقد توازنه ويفقد معها الكرة.