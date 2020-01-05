مدارس المجلس الإفريقي تحتفل بنهايةامتحانات الفترةالأولى

(سونا)- احتفلت مدارس المجلس الإفريقي للتعليم الخاص بنهاية امتحانات الفترة الأولى للعام الدراسي 2019م-2020م وذلك صباح اليوم بمجمعات الخرطوم وبحري وأم درمان.

الأستاذ إدريس توتو حماد مدير مرحلة الأساس بالمجلس الافريقي للتعليم الخاص قال: “تسعى مدارس المجلس الإفريقي إلى إنشاء جيل مؤمن بربه _ سبحانه وتعالى _ منتمٍ لدينه وأمته ووطنه، مفكر، مبدع، مبادر، قادر على التغيير، واثق من نفسه، يحل مشكلاته، مقدر لمعلمه ومدرسته، مفيد لمجتمعه، مستشرف للمستقبل، مرن، يقبل النقد، منهجي وعقلاني في تحليله للأمور، متزن في بنائه النفسي والعاطفي والإجتماعي، يملك روحاً علمية، عنصراً مقبولاً في مدرسته وأسرته ومجتمعه”. مشيرا إلى أن بداية تأسيس مدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص في العام 1983م بروضة أطفال قوامها 15 طفلا وطفلة، وظل طيلة هذه الفترة يقدم النتائج الطيبة في كل ولايات السودان بدأ بالخرطوم ومرورا بالجزيرة وكسلا والقضارف وانتهاء بولاية البحر الاحمر ببورتسودان، مشيرا إلى أنهم في المجلس الإفريقي يهتمون بالتربية قبل التعليم، مما جعلها قبلة لكثير من الآباء والامهات الذين وضعوا ثقتهم في هذه المدارس، مطمئنا أولياء الأمور بأن أبنائهم في أيدي أمينة، وأضاف قائلا: “إن ما رشح أخيرا من أنباء بخصوص وضع ومستقبل المجلس الإفريقي ليس صحيحا والدليل على ذلك نحن الآن نحتفل بتوزيع النتائج في جميع مدارسنا بمجمعاتها المختلفة”. مؤكدا أن المجلس الإفريقي للتعليم الخاص ظل منافسا قويا في الساحة على مستوى نتائج مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية على مستوى المدارس الخاصة والحكومية.

مهنئا الجميع بتزامن ذكرى الاستقلال المجيدة مع هذا الاحتفال ومهنئيا التلاميذ المتفوقين متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبهم عبر عدد من أولياء أمور التلاميذ عن ثقتهم بمدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص مؤكدين دعمهم ومساندتهم لها حتى تواصل مسيرتها في بناء أجيال المستقبل.

الأستاذ إبراهيم حامد إسماعيل والي أمر مجموعة من التلاميذ الذي تلقوا تعليهم بمدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص، بعضهم تخرج منها والبعض لا يزال يدرس بها، قال لدى اثنين من الابناء أحدهم بالصف السابع والاخر بالصف الاول، مشيرا الى عراقة هذه المؤوسسة قائلاً ” انا مرتبط بمدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاصلأكثر من ثمانية عشر عاما ووجدنا فيها الاهتمام بالتربية قبل التعليم والاهتنمام بالبئية المدرسية الجيدة وغرس القيم الدينية”.

مشيداً بكل الإدارات التي تعاقبت على هذه المدارس داعيا اولياء الامور للاهتمام بهذه الموسسة ودعمها والعمل على استمرارها لما تقدمه للمجتمع من تخريج اجيال تخدم هذا الوطن.

بدورها عبرت رحاب محمد عبد الله، المهندسة بوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية والدة الطالب حمزة المعز احمد بابكر بمدرسة علي بن ابي طالب ببحري، عبرت عن شكرها وتقديرها للقائمين على امرمدارس المجلس الافريقي مشيرة الي ان ما جعلها تحرص على ان يتلقى ابناؤها من البنين والبنات تعليمهم بمدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص هو اهتمام إدارات تلك المدارس بالتقويم التربوي قبل التعليم واشادت بما تتميز به هذه المدارس من بئية المدرسية مميزة والضوابط والمتابعة والاهتمام بالقيم التربوية والاخلاقية وسلوكيات الطلاب.

هذا وتم خلال الاحتفال تقديم العديد من الفقرات الابداعية من قبل التلاميذ في شتي ضروب الابداع من الالقاء الشعري و الخطابة، بجانب استعراض مهاراتهم في اللغة الانجليزية.