تشكيل لجنة تحقيق في أحداث بورتسودان

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

أعلنت حكومة البحر الأحمر عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث العنف القبلي التي اندلعت في الأيام الفائتة بمدينة بورتسودان.

وقالت حكومة الولاية، في بيان إن والي الولاية شكل لجنة تحقيق خاصة بالأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية، وأودت بحياة 15 شخصا وإصابة 127 آخرين.

وأشار البيان إلى أن الأحداث وقعت أثر مشاجرة بسوق بورتسودان الخميس، أودت بحياة المجنى عليه، وتحفظت الشرطة على الجاني واتخذت بحقه إجراءات قضائية بتهمة القتل العمد.

وقال إن مجموعات من البني عامر والنوبة تجمهرت في الشارع الفاصل بين أحيائهم، مساء الخميس، قبل أن يرشقا بعضهما بالحجارة لتسفر عن وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، وحينما تدخلت القوات النظامية للفصل بينهم أصيب 7 آخرون.

وأفاد البيان أن النزاع تجدد بين الطرفين يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 64 آخرين. فيما قُتل 6 أشخاص وأصُيب 23 شخصًا جراء استمرار النزاع السبت.

وقالت حكومة الولاية إن القوات النظامية تمكنت من إلقاء القبض على 21 شخصا وصفتهم بالمتفلتين.

وذكرت أن الأوضاع هدأت بعد أن خاطبت لجنة أمن الولاية الطرفين بإنهاء النزاع وإقرارها حظر التجوال في المدينة.

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