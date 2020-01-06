“التربية”: زيادات مرتقبة في مرتبات المعلمين

الخرطوم: السوداني

قال وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، إن الدولة قررت مضاعفة مرتب المعلم مما يسهم في تحسين وضعه المادي، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمعلمين لتكون المهنه جاذبة.

وأكد الوزير أن مجانية تعليم الأساس تنص عليها المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة السودانية، وآخرها عام 2015، وأكد ميزانية 2020م المجازة تنص على مجانية التعليم.

وكشف عن دفعهم بمقترح لوزارة التعليم العالي يقضي بقبول أي طالب يحصل على نسبة 70% فما فوق مجاناً، بجانب القبول مجانا ودعم بمبلغ “1500”جنيه، لأي طالب يحصل على نسبة 80%، وأضاف”هذا الدعم يستمر مع الطالب حتى يتخرج مع ضمان التعيين”.

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