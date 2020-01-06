السودان: نراقب تطورات العراق بـ “قلق شديد”

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إن السودان يراقب بـ “قلق شديد” تطورات الأحداث في العراق، وفي المنطقة بشكل عام، والتصاعد المتسارع الذي يجري، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات خطيرة على أمن الإقليم ككل.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع بالوزارة طبقاً لـ”وكالة السودان للأنباء” إن السودان يدعو إلى استصحاب الحكمة في معالجة الموقف بانتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات، وتجنب الخيارات العسكرية التي طالما ألحقت الضرر بالمنطقة واستقرارها واستقرار العالم.

وأعلن المصدر، رفض السودان بشكل مبدئي التدخلات الخارجية في شؤون الدول، وشدد على حرمة المقار الدبلوماسية، ودعا إلى انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات.

وقال المصدر، إن السودان يناشد كافة الأطراف بممارسة ضبط النفس وتعظيم مصالح الشعوب في تحقيق السلام والأمن، ويهيب بالمجتمع الدولي العمل على قيادة خيارات سلمية لامتصاص الأزمة وتجنيب الشرق الأوسط أية تصعيدات إضافية تؤجج الصراعات وتزيد التوترات وتكرس حالة عدم الاستقرار.

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