النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في تجاوزات القروض والمنح الأجنبية

الخرطوم: محمد البشاري

علمت(السوداني) أن النائب العام تاج السر الحبر قد شكل لجنة للتحقيق في تجاوزات كافة القروض والمنح الأجنبية الممنوحة لحكومة السودان عبر وزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة البنوك والمؤسسات الأخرى التابعة للحكومة.

وطبقاً للمعلومات تختص اللجنة بالتحقيق في القروض والمنح الاجنبية من حيث تخصيصها وتسهيلها وكيفيتها ومشروعية استغلالها ومدى مطابقتها للشروط والاحكام المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة لها، بجانب مراجعة كافة العقود والتقارير المالية وخطابات الضمان والاعتمادات بكافة انواعها ولكافة المستندات القانونية والمالية. ووفقاً للمعلومات تتشكل اللجنة من (7) أشخاص برئاسة رئيس نيابة عامة بجانب ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان والمراجع العام.

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