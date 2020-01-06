رئاسةالجمهوريةالمصرية تهنئ السفارةالسودانية بعيدالاستقلال

(سونا)إستقبل السيد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بجمهورية مصر العربية الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ السيد محمد يحى- أمين رئاسة الجمهورية المصرية والذي قام بزيارة السفارة مندوباً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة للسودان قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الإستقلال المجيد وذلك بحضور السادة الدبلوماسيين والعاملين بسفارة السودان بالقاهرة والملحقيات المختلفة.

في مستهل اللقاء نَقل أمين رئاسة الجمهورية المصرية خالص تهاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة آملاً أن تعود ذكرى الإستقلال على الأمة السودانية بالاستقرار والتقدم والنماء، كما عبر عن المحبة التي يكنها الشعب المصري لأشقائه في السودان وذكر أن شعبي البلدين هم في الأساس شعبٌ واحد تجمعه روابطٌ تاريخيةٌ معروفة وإن تطور أي من البلدين يعتبر مصدر قوةٍ وتطور للآخر.

من جانبه عبَّر الوزير المفوض خالد الشيخ عن جزيل شكره لأمين رئاسة الجمهورية على التهنئة الرقيقة وإهتمام الرئيس السيسي الكبير بالسودان وأشار إلى العلاقات التاريخية والاواصر التي تجمع شعبي البلدين.

وعبَّر عن سعادته بان العلاقة بين البلدين تعتبر في أفضل حالاتها وأنه يتطلع إلى مواصلة الجهود في سبيل تعزيز وتمتين وتطوير العلاقات بما يصب في مصلحة البلدين.