وزيرالري إلى أديس للمشاركة في إجتماع سد النهضة

(سونا)-يتوجه وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس غدا الى اديس ابابا للمشاركة في اجتماعات سد النهضة والتي ستنعقد يومي ٨ و٩ يناير الحالي بمشاركة نظرائه من اثيوبيا ومصر وممثلين من الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.

واعرب الوزير عن أمله في ان تتوصل الدول الثلاث الى إتفاق خاصة وانه الاجتماع الرابع والاخير قبل ان تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في ١٣ يناير الحالي.

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