Étranger: notre position sur la Libye s’aligne avec le consensus arabe

(SUNA) – Le ministère des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans une déclaration que la position du Soudan à l’égard des événements en Libye est conforme au consensus arabe, le Soudan affirmant son soutien à la stabilité de la sœur Libye et le rejet de toute ingérence extérieure de toute nature.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il renouvelle le soutien du Soudan à la stabilité de la Libye sœur et son engagement envers toutes les décisions prises par la Ligue des États arabes et les Nations Unies.

Lors de la réunion des délégués permanents le 31 décembre 2019, la résolution du Conseil de la Ligue arabe n ° 5456 a approuvé à l’unanimité pour adhérer à la lettre et à l’esprit de l’accord politique libyen et des résolutions internationales pertinentes, tout en soulignant l’unité et la souveraineté de la Libye et son intégrité territoriale.

Le Soudan poursuivra sa position de principe, qui est conforme au consensus arabe, et fera ses meilleurs efforts pour coopérer avec les efforts visant à stabiliser la situation en Libye et à la sortir des complications actuelles.

