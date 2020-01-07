مودريتش في طريقه إلى أول تجربة خارج أوروبا

ترجمات – أبوظبي

يبدو النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في طريقه إلى محطة جديدة، لكنها على الأغلب ستكون خارج القارة الأوروبية بأكملها.

فقد كشفت تقارير صحفية أن أفضل لاعب في العالم لعام 2018، على رادار نادي دي سي يونايتد الأميركي، في صفقة ستكون مفاجئة إن تمت بنجاح.

ووفقا لموقع “ذي أثليتك” الأميركي، فقد فتح النادي باب المفاوضات بالفعل مع صاحب الـ34 عاما، الذي لم يخض أي تجربة غير أوروبية على مدار مسيرته الحافلة.

وكان دي سي يونايتد يضم بين صفوفه النجم الإنجليزي واين روني، إلا أن الأخير غادر مؤخرا وعاد لبلاده عبر بوابة ديربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

وفي نوفمبر الماضي، قالت صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، إن مودريتش مطلوب في نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنجليزي المعتزل دافيد بيكهام.

وينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق على تمديده.

وبدأ مودريتش مسيرته في الملاعب مع دينامو زغرب الكرواتي، وانتقل منه عام 2008 إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثم انتقل اللاعب صاحب الـ127 مباراة دولية إلى ريال مدريد عام 2012، ويعد أحد أهم صفقات النادي الملكي خلال السنوات العشر الأخيرة.