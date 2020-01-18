(السوداني) ترصد أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم ليوم السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠

الصيحة

الجيش: لجنة لتسوية أمر “المجاهدين”

واشنطن تشترط رفع السودان من قائمة الإرهاب بتحسّن حقوق الإنسان

المالية تطبقّ رسومًا جديدة على السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية

خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة إنتاج الدقيق

ولاية الخرطوم: تدوين بلاغ ضد مطاحن مشهورة بتهمة تهريب الدقيق

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الانتباهة

“الثورية” تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

وفاة شرطي وتاجر مخدرات في اشتباكات مسلّحة بالقضارف

ضبط مطاحن شهيرة تهرّب الدقيق

الطاهر حجر: كيان الشمال لم يكن جزءًا من الجبهة الثورية

انعدام الأدوية المنقذّة للحياة وأدوية الملاريا من صيدليات العاصمة

المؤتمر السوداني: نرفض تقييد حق التظاهر بدعوى التصدي لفلول النظام البائد

الصحة بالخرطوم: خاطبنا مصانع الأغذية لإجراء كشف للعاملين بها

مدير الموانئ لـ”الانتباهة”: خصخصة الموانئ”كلام واتساب”

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التيار

تغريدة لـ”مناوي” تربك مفاوضات جوبا

ثلاث قوات لتأمين حقول النفط المستلمة من هيئة العمليات

الخرطوم تحرّك إجراءات قانونية في مواجهة”مافيا” الدقيق

أيلولة ممتلكات الاتحاد الوطني للشباب إلى وزارة”الشباب والرياضة”

رقابة مشدّدة مرتقبة للأسواق الداخلية

غرفة عمليات ولاية الخرطوم تضبط كميات ضخمة من الدقيق الفاسد

إريتريا تنفي دخول صلاح قوش أراضيها

عرمان: إرادة السلام غير قابلة للتراجع

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أخرلحظة

احتجاجات بكادقلي والأبيض والجيش يحذّر

الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

السودان يجدّد شكواه ضد مصر بشأن حلايب

زيادة في تكاليف”العمرة” وآلية لضبط الأسواق

مناوي: وفد الحكومة تنصّل بلا خجل

المهدي يطالب بالتصدي لتحقيق المطالب بالسلاح

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