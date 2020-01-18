مدير جامعة الجزيرة :الثورة ماضية في تحقيق أهدافها

(سونا) – حذر البروفسير محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ بولاية الجزيرة لدي مخاطبته صباح اليوم بقصر الثقافة بمدني احتفالات رابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة بالذكرى 64 لإستقلال السودان وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة حذر من التعامل بعفوية مع أعداء الثورة ، مؤكدا أن الفظائع التي شهدتها حقبة الإنقاذ لم يرى لها مثيل في العهد الفاشستي والقرون الوسطى ، مطالبا الإعلاميين بالتوثيق الكامل للثورة وكل القضايا التي شهدها العهد البائد .

ونوه إلى أن الثورة تمضي في إتجاه تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها، غير أنه شدد على أهمية حمايتها في ظل التعديات المتصاعدة .

من جانبه أكد إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة علي أهمية الرسالة الإعلامية في حراسة الثورة والحفاظ على مكتسباتها بما يضمن إستمرار عمل الأجهزة الحكومية ، وقال إنهم يريدون إعلاما فاعلا يراقب الأداء الحكومي ويمارس دوره في الإرشاد والتوجيه لمؤسسات الدولة .

وجدد تأكيده على أهمية الإعلام تجاه قضايا الصحة باعتبارها تمثل هما جامعا في إطار خطة واحدة لوزارة الصحة ، ودعا الإعلاميين لحراسة الثورة وتفويت الفرصة على محاولات التلاعب بها من قبل الثورة المضادة .

من جانبه أشارالأستاذ عبد الله محمد الحسن مقرر تجمع المهنيين بالولاية إلى أن الإعلام شكل سلاحا ماضيا بجانب السلمية في انتصار الثورة السودانية واعتبره السلطة الأعلى بقدرته على الوصول والتأثير وبلورة الرأي العام ، والدفع في اتجاهاتخاذ القرار .

وشدد على أهمية مواكبة الأجهزة الإعلامية لمتطلبات الثورة وإرساء دعائمها والتمكين للسلطة الإنتقالية ، من خلال تبني المحتوى الثوري وممارسة النقد الإيجابي . ولفت إلى أن الخسائر البشرية الضخمة للإعلاميين حول العالم، تبين أهمية وخطورة رسالتهم تجاه المجتمع ، مناديا بمزيد من التنشيط للدور الإعلامي ..

من جانبه قطع الأستاذ ياسر محمد إبراهيم رئيس رابطة إعلاميي الجزيرة، أن الثورة السودانية تمثل الخط الأحمر للإعلاميين ، مؤكدا وضوح مواقفهم تجاهها انطلاقا من قناعات راسخة بحتمية التغيير ومساندة الحراك الشعبي ودعم مطالبه .

وأشار للجهود الجارية لاستكمال ملف دار الرابطة كأحد أكبر التحديات الماثلة . وأكد أن الرابطة واجهته العديد من المطبات والعراقيل إبان النظام السابق قبل أن يكتمل تسجيلها في العام 2019م لتوضح شكل العلاقة بين الإعلاميين ومؤسسات الدولة في ظل ما عانته الأجهزة الاعلامية من مضايقات ،وحجب للمعلومات وبلاغات ضد الصحفيين على خلفية قضايا النشر … وقد تخلل احتفال رابطة الإعلاميين الذي شرفه عدد من القيادات التنفيذية وتجمعات المهنيين والرموز الوطنية تكريم مجموعة من الرموز الإعلامية تقديرا لاسهاماتهم المقدرة وجهدهم الممتد في الحقل الإعلامي ، حيث شمل التكريم الراحلين الصحفي حامد محمد حامد مراسل صحيفة الأيام والرأي العام والصحفي سليمان سلمان حمد مراسل صحيفة الوطن والأستاذ المحامي والسياسي مجدي سليم .