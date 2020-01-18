اتفاقية شراكة بين مجموعة البرير وشركة كندية

(سونا) – إمتدح السفير الكندي لدي الخرطوم ادريان نورفولك العلاقات الثنائية بين البلدين التى تشهد تطورا في الآونة الأخيرة من خلال ما تم مؤخرا في ترفيع مستوي التمثل الدبلوماسي البلدين لافتا الى دور رجال المال والأعمال في الدفع بعملية التبادل التجاري والاستثماري الى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم توقيع اتفاقية شراكة زراعية بين مجموعة معاوية البربر والشركة الكندية للتجديد الزراعي لإنتاج بذور محسنة وأعلاف بجانب إدخال التقانات الزراعية اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم.

وجدد السفير دعم بلاده لجهود تطوير الزراعة بالسودان لما فيه مصلحة البلدين ، وقال إن الاتفاق يفتح الباب أمام مجموعات اخري للإستثمار في مجال الزراعة بالسودان ، معبرا عن شكره وتقديره للسيد معاوية البرير ومجهوداته في هذا المجال .

وقال الاستاذ معاوية البرير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات معاوية البرير إن توقيعهم اليوم مع الشركة الكندية يهدف الي تكوين شركة جديدة لإنتاج البذور المحسنة وإنشاء معمل انسجة لإنتاج البذور والشتول والتقاوي بجودة عالية وإدخال التقانات الزراعية مما يعد طفرة وإضافة كبيرة لمستقبل الزراعة في السودان .

وأوضح البرير ان الزراعة والتصنيع الزراعي هما الطريق الوحيد للنهوض الاقتصادي في عهد التغيير الجديد بالسودان لاسيما وأن البلاد تتمتع بمواصفات زراعية عالية من حيث الارض الصالحة للزراعة وتوفر المياه ، مؤكدا مقدرتهم على توطين التقانات الزراعية بالسودان .

وقدم معاوية البرير شكره للسيد سفير كندا بالخرطوم على حضوره وتشريفه لمراسم التوقيع ومساهمته وتأكيد دعمه للمشروع.

من جانبه أعرب البروفسور اوووم دانجي رئيس مجلس إدارة الشركة الكندية للتجديد الزراعي عن سعادته لتوقيع هذه الشراكة والتى ستظهر نتائجها قريبا في مجال إنتاج البذور المحسنة والمحاصيل الزراعية ، مجددا سعادتهم بحفاوة الترحاب وكرم الضيافة التى اولاهم اياها السيد معاوية البرير ومجموعته.

يذكر أن مجموعة معاوية البرير من اكبر المستثمرين في المجال الزراعي في السودان من خلال إدارتها لعدة مشروعات زراعية في ولايات سنار والشمالية والجزيرة والخرطوم .