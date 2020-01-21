الحرية والتغيير: انجاز ملف السلام منتصف فبراير

الخرطوم: السوداني

أطلق عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ بشريات بإنجاز ملف السلام والتوقيع عليه منتصف فبراير المقبل، مؤكدا اهتمام قوي الحرية والتغيير بملف السلام، وفي الوقت ذاته أكد العمل على إزالة التمكين من الأجهزة الأمنية.

و قال إبراهيم لدى مخاطبته أساتذة وموظفي وعمال جامعة غرب إن قوى الحرية و التغيير عملت على تحرير مفاصل الدولة من قبضة المؤتمر الوطني بتكوين لجنة لتفكيك النظام شرعت في تنفيذ عملها، وأكد أن البلاد تواجه الكثير من التحديات و المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع والمتمثلة في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.