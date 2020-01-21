الجيش: سنتصدى لكل المخاطر

الخرطوم: السوداني

أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للتصدي لكافة المخاطر التي تحيط بالبلاد، مؤكدة قدرتها على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان، بوصفها صمام أمان في وجه المهددات الداخلية والخارجية.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد ركن د.عامر محمد الحسن في مداخلة خلال برنامج” حوار المستقبل” بقناة النيل الأزرق إن التحديات جسيمة وكبيرة، لكنهم يستطيعون تجاوزها بالعزيمة والتكاتف بين القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى والشعب السوداني، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن العلاقة بينها والقوات المسلحة قوية وطيبة، وقال إن الحاجة للقوات المسلحة كبيرة لتأمين البلاد، ويجب أن يعطى تأهيلها وتوفير إحتياجاتها أولوية لتعزيز أدوارها.