الحكومة: إتفاقيات وسياسات جديدة مع شركات التعدين

كادقلي: السوداني

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم ” الثلاثاء” عن سياسات واجراءات جديدة تتبعها وزارته للتعامل مع قضايا التعدين بالسودان ترتكز على توظيف ابناء مناطق الانتاج بعد تدريبهم في مجالات البيئة والصحة والسلامة وإبرام إتفاقيات جديدة مع كل شركات التعدين.

وقال إبراهيم عقب ترأسه إجتماع حكومة ولاية جنوب كردفان “تباحثنا في مشاكل التعدين بالولاية وتحديدا ما حدث في مناطق تلودي والليري، وما يتعلق بالاتفاقيات التي تعطي المحليات المتضررة نصيبا كبيرا من عائد الانتاج الكلي وتوظيفها لخدمات المنطقة”، وبشر وزير الطاقة بادخال الكهرباء الاسعافية لكادقلي لمقابلة فصل الصيف.