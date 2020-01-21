حل إدارات النشاط الطلابي بالمركز والولايات

أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي ” الثلاثاء” قراراً بحل ادارات النشاط الطلابي بالمركز والولايات، وتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم وديوان شؤون الخدمة لتوفيق اوضاع العاملين بها.

وصدر القرار بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والخاص باعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، واستناداً على توصية لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال وتوجيه وزير التربية والتعليم بحل ادارات النشاط الطلابي، ووجه القرار، جميع مديري التعليم في الولايات بوضع القرار موضع التنفيذ.

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