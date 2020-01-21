تزويد “سودانير” بأسطول طائرات جديدة

الخرطوم: إبتهاج متوكل

وافقت وزارة المالية “الثلاثاء” على مقترح مقدم من شركة “أيربص” المصنّعة للطائرات بتزويد الخطوط الجوية السودانية “سودانير” بعدد 8 طائرات جديدة، وأكد إلتزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.

ووعد وزير المالية إبراهيم البدوي خلال لقائه وفد شركة إيربص بالوزارة بمشاركة وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته ، وتم التأكيد على إهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني وإستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي ، وتضمن مقترح شركة ايربص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة، كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.

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