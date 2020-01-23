جوبا: ارتفاع قتلى الهجوم على أبيي إلى 32 شخصا

جوبا: وكالات

أعلنت سلطات محلية تابعة لدولة جنوب السودان “الخميس” ارتفاع حصيلة قتلى هجوم “الأربعاء” على قرية “كلوم” في منطقة “أبيي” المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، إلى 32 شخصا.

وقال رئيس إدارية أبيي من جانب حكومة جنوب السودان، كوال ألور جوك في بيان بحسب “الأناضول” إن الهجوم أوقع 32 قتيلا، وإصابة 24 آخرين، واختطاف 15 من الأطفال، وحرق 22 منزلا.

وأضاف “إدارية أبيي تدين الهجوم البربري بأقوى العبارات، وتطالب قوات يونيسفا بالقيام بالإجراءات المطلوبة لحماية المواطنين من الهجمات المُحتملة، وتسليم منفذي الهجوم إلى العدالة فورا.

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