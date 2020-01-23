“السيادي” يرجئ تمديد الطوارئ

الخرطوم: السوداني

أرجأ مجلس السيادة “الخميس” اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمزيد من التشاور، وفوض مجلس السيادة رئيسه للحديث مع رئيس الوزراء وتلقي المزيد من التقارير حتى يتم اتخاذ قرار واضح بشأن الأمر في الاجتماع القادم.

وقال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية إن المجلس أكد على استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي، ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين واصلاحها بالعمل علي تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة ذات طابع خاص، مثل القضاء والنيابة والمراجع ،مشيرا إلى أن البنك لايتبع لمجلس السيادة ويتم تعيين قيادته عبر مجلس الوزراء، وشدد الفكي على التجانس التام بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مؤكداً أن التشاور بينهما يتم على مدار الساعة ولا مجال للحديث عن مكون عسكري ومدني داخل مجلس السيادة لأنه مجلس واحد متماسك ومنسجم.

مرتبط