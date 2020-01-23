السعودية ترفع حظر استيراد الماشية من السودان وتدابير حكومية صارمة للصادر

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية رفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان، في وقت كشفت الحكومة عن اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة وسد الثغرات لاستئناف صادر الماشية إلى السعودية

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانيه د.عادل فرح لـ(السوداني) إن الاستئناف الفعلي للصادر سيكون خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد تحضيرات ومراجعة عمل الصادر إداريا وفنيا لكل الجهات المختصة، حتى تنساب الصادرات وفق ضوابط وشروط محددة، لضمان دخول حصائل الصادر في الخزينة العامة منعا للتجنيب والتلاعب.

في السياق أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية طبقاً لـ”وكالة الأنباء السعودية” رفع الحظر بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض بالسودان، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

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