حمدوك: نسعى للعبور بالبلاد

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك” الخميس” أن الحكومة الانتقالية تسعى جاهدة من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب، وقال إن الشراكة التي تجمع بين الشق المدني والعسكري في حكم البلاد يمكن أن تعتبر نموذجاً فريداً لبقية العالم.

والتقى حمدوك بمكتبه وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي برئاسة كارين باس، واطلع حمدوك الوفد على التغييرات الإيجابية التي حدثت بالبلاد.

من جانبه أبدى وفد الكونغرس الأمريكي رغبته في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، مشيداً بجهود رئيس الوزراء وحكومته من أجل تأسيس نظام ديمقراطي في السودان.

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