إعلان خلو السودان من “الكوليرا”

الخرطوم: السوداني

أعلنت الحكومة “الخميس” خلو السودان من وباء “الكوليرا” وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للإستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الإتحادية ومنظمة الصحة العالمية، بعد تشخيص آخر حالة إصابة بالمرض في الثاني من ديسمبر 2019.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان له إن البلاد شهدت انتشارا لوباء الكوليرا في ولايات “النيل الازرق، سنار، الجزيرة والخرطوم” في سبتمبر من العام الماضي، وأشار إلى أنها انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية وتحسين التنسيق على كافة المستويات الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

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