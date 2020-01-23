حل اتحاد المصارف ولجنة لإزالة التمكين بالكهرباء

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال “الخميس” عن تشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد بقطاع الكهرباء، كما أصدرت قراراً قضى بحلِّ اتحاد المصارف وتشكيل لجنة لتسييره.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن اللجنة ستعمل على مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركات قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية، ومدى تطابقها مع المعايير المالية والمحاسبية المعمول بها محليَّاً وعالميَّاً، وأضاف الفكي أن اللجنة ستعمل أيضاً على مراجعة الوظائف القيادية، وستُراجِع جميع المشاريع والتعاقدات التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ، للتأكُّد من مُطابقتها للأُسس والضوابط المعمول بها والمُتعارَف عليها محليا ودوليا، وأوضح أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، تُراجع عدداً من الملفَّات المُهمَّة، ومن المُتوقَّع أن تفرغ منها في غضون الأيام المقبلة، لافتًا إلى إرتباط تلك الملفات بالقضايا التي تخاطب شعارات الثورة.

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