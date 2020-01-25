إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس ” كرونا” للبلاد

الخرطوم: السوداني

شرع السودان في تنفيذ خطة لمنع تسرب جائحة “كرونا” التى حدثت بدولة الصين، وبحث مسؤولون بوزارة الصحة الاتحادية “الخميس” مع سلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة تفعيل انشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم.

وكشف مدير الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بابكر المقبول بحسب” وكالة أنباء السودان الرسمية” عن عقد اجتماع مشترك بين مدراءالاقسام المختلفة بادارة الطوارى ومكتب الصحة العالمية تم الاطلاع فيه على الموقف العالمى وما هو مطلوب من السودان للبدء فى انفاذه على وجه السرعة تحسبا لخروج او دخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو الارضية، وقال إن الاجتماع خلص لتقييم سريع لاحتياجات مطار الخرطوم ومركز العزل بمطار الخرطوم واحتياجات وزارة الصحة الولائية كمراكز للعلاج الجائحي ومعمل الصحة القومى، وأشار إلى أنهم بدأوا في تنفيذ إجراءات عاجلة منذ “الخميس” بتفعيل انشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم، وقال إن دخول المرض ليس قاصرا على خطوط واحدة او بلد واحدة لذلك تجرى مراقبة كل الطيران الواصل للسودان لان المصابين قد يكونوا فى خط من الخطوط، مؤكدا أن المراقبة ستستمر خلال الـ 24 ساعة بطاقم صحى مدرب.

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